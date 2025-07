Napoli, niente sconti per Osimhen: 75 milioni per l'estero, 95 per chi lo vuole in Italia

Quale futuro per Victor Osimhen? Lui resterebbe volentieri in Turchia e il Gala sta provando a tenerlo. Il prestito che ha consentito al nigeriano di giocare con il club di Istanbul è scaduto e così è tornato al Napoli, ma non per restare. Si sa che già da un anno De Laurentiis cerca di venderlo ma è sempre più complicato. C'è una clausola di rescissione valida per l'estero di 75 milioni, che scade il prossimo 15 luglio, e la dirigenza azzurra non ha intenzioni di fare sconti, anche se il club turco è arrivato all'offerta di 60 milioni. Lo ha ribadito il ds Manna: la cifra della clausola resta quella e chi vuole il nigeriano fuori dall’Italia deve pagarla tutta.