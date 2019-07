Napoli, arrivano cattive notizie dalla Spagna: "Il Real chiede 50 milioni per James Rodriguez"

18/07/2019

Le indiscrezioni provenienti dalla Spagna allontanano ulteriormente James Rodriguez dal Napoli . Stando a quanto riferisce Cadena Ser il presidente del Real Madrid Florentino Perez avrebbe perso la pazienza per una situazione che non si sblocca e ora chiederebbe non più 42 milioni per il gioiello colombiano, bensì 50. Prendere o lasciare, indipendentemente dalla squadra che busserà alla porta delle merengues.

Stando così le cose, l'Atletico Madrid appare decisamente favorito nella corsa al 28enne perché prima dell'ulteriore rialzo il Napoli non era disposto a pagare 42 milioni, come ribadito dal presidente Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri puntavano al prestito (con eventuale diritto di riscatto) ma tale opzione non è contemplata al Real. Perez avrebbe preferito evitare di cedere James ai cugini ma a questo punto si vede 'costretto' a cambiare strategia. Al netto della tattica di attesa, i blancos hanno bisogno di denaro fresco per finanziare l'operazione Pogba (il Manchester United vuole 150 milioni di euro) e non hanno intenzione di perdere più tempo. Il Napoli è avvisato.