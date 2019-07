Real, vertice di mercato Perez-Zidane a Montreal

18/07/2019

Vertice di mercato in Canada per il Real Madrid. A Montreal si sono ritrovati il presidente Florentino Perez, Zinedine Zidane e il direttore tenico José Angel Sanchez. Sul tavolo diversi nomi, sia in entrata, sia in uscita. In cima alla lista, comunque, c'è quello di Paul Pogba. Nonostante la Premier League inizi l'8 agosto e il mercato inglese si chiuda per quella data, i Blancos sembrano non avere fretta di chiudere per il francese. Anche perché la cifra che chiede il Manchester United, attorno ai 150 milioni di euro, non è propriamente leggera pure per le casse degli spagnoli.