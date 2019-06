Napoli, AdL: "Manolas e James Rodriguez? Dobbiamo approfondire con Ancelotti"

29/06/2019

Aurelio De Laurentiis fa il punto sul mercato del Napoli senza sbilanciarsi ma passando alla palla a Carlo Ancelotti. Il presidente degli azzurri, interpellato a Radio Kiss Kiss sulle trattative per Manolas (c'è l'accordo con la Roma) e James Rodriguez, spiega: "Stiamo giocando su più tavoli per capire qual è il più giusto. Con l'arrivo di Conte e con l'arrivo di Sarri il campionato sarà più stuzzicante, noi dobbiamo approfondire con Ancelotti, che è un maestro, che tipo di gioco fare". Il numero uno del club campano coglie l'occasione per fare un discorso sulla filosofia (anzi sulle filosofie) giusta e prosegue: "Ha ragione Arrigo Sacchi quando inneggia al gioco di Sarri, però bisogna capire che uno deve formare una squadra capace di giocare in tanti modi diversi. Gli avversari non sempre ti permettono di esprimere il tuo gioco, anche se lo fai alla perfezione, come ha fatto Sarri al Napoli. Anche lo stesso Sarri in Inghilterra si è trovato in difficoltà perché i calciatori non erano abituati. Ha ragione Ancelotti: il modulo è una cosa che esiste, ma fino ad un certo punto".