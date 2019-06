Albiol, addio Napoli: superate le visite mediche col Villarreal

25/06/2019

Titoli di coda per Raúl Albiol al Napoli. Secondo quanto riporta "As", il difensore azzurro avrebbe già superato le visite mediche col Villarreal e a breve firmerà col club spagnolo. Per chiudere l'affare con De Laurentiis mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli, ma ormai è tutto fatto e si attende soltanto l'ufficialità. Per Albiol il "Sottomarino Giallo" verserà la clausola rescissoria al Napoli di sei milioni di euro.