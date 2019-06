Accordo Roma-Napoli: Manolas agli azzurri, Diawara in giallorosso

26/06/2019

I dubbi non stavano a zero, ma poco ci mancava. Se ne parlava da giorni, si trattava da giorni e la fumata bianca era logica. E alla fine sono davvero tutti contenti. Le parole di De Laurentiis , in questo senso, sono chiarissime, perché è vero, Manolas e Koulibaly sono una coppia di centrali straordinaria. Ed era chiarissima anche la volontà di Paulo Fonseca in prima persona di arrivare al centrocampista ormai ex Napoli.



Questo sotto il profilo prettamente tecnico, perché il resto sono numeri da inserire nel bilancio e che fanno respirare parecchio i conti della Roma. Serviva una plusvalenza per evitarsi problemi in chiave FFP ed eccola arrivata. I 34 milioni per Manolas mettono a posto gran parte del bilancio, il resto sarà fatto con le cessioni di Dzeko, per cui c'è già accordo con l'Inter, e, a quanto pare, di El Shaarawy.



De Laurentiis, per quel che gli riguarda, regala ad Ancelotti il difensore che serviva per sostituire Albiol e non si svena inserendo un giocatore poco utilizzato come Diawara nella trattativa. Tenendosi da parte quel che serve e servirà per chiudere la grande operazione del mercato dei partenopei, quella che porta a James Rodriguez.