Napoli, addio Koulibaly: oggi le visite col Chelsea

ADDIO NAPOLI

Agli azzurri 40 milioni di euro, al senegalese un quadriennale da 10 milioni a stagione

Kalidou Koulibaly è atterrato a Londra ieri sera intorno alle 21, dopo otto stagioni il difensore senegalese dice addio al Napoli sposando il progetto del nuovo Chelsea targato Boehly. Ieri il classe 1991 non si era presentato al ritiro di Dimaro dov'era inizialmente atteso, dirottando il suo viaggio verso Milano e aspettando il via libera per il trasferimento in Inghilterra, che è arrivato nel pomeriggio dopo lo scambio di documenti tra i due club. Oggi KK sosterrà le visite mediche, poi venerdì partirà per Los Angeles e raggiungerà i Blues nella tournée negli Stati Uniti.

L'accordo è quello già definito: 40 milioni cash (38 di parte fissa più 2 di bonus) per il Napoli e un quadriennale da 10 milioni a stagione per il difensore, ovvero quattro milioni all'anno in più rispetto a quanto offerto dal club di De Laurentiis.

Una scelta drastica che ha spaccato in due la piazza napoletana. "Io preferisco Koulibaly a chiunque. Ma se dovesse andare via, guai a chi lo critica", aveva detto Luciano Spalletti dalla Val di Sole. Alla fine parte dei tifosi al seguito del ritiro ha comunque contestato la società, trovando la pronta risposta del ds Giuntoli: "Non dipende da noi".

Al Napoli, ora, non resta che trovare adeguati ricambi in difesa. Se Ostigard è pronto ad unirsi al gruppo in sostituzione di Tuanzebe (tornato al Manchester United), sono diversi i nomi sul tavolo di Giuntoli per prendere il posto di Koulibaly: Acerbi, Kim, Senesi. E poi la piazza sogna un grande colpo, uno alla Paulo Dybala.

Vedi anche napoli Napoli, un altro addio pesante: ora serve uno scatto sul mercato