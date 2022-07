Giuntoli contestato a Dimaro. La risposta su Koulibaly: "Non dipende da noi"

NAPOLI

In Val di Sole la tifoseria napoletana rumoreggia. Il ds azzurro aveva definito Koulibaly "incedibile"

L'imminente passaggio di Kalidou Koulibaly al Chelsea ha creato, inevitabilmente, uno scisma nella tifoseria del Napoli. Tra gratitudine e frustrazione verso il giocatore, emozioni contrastanti hanno investito in pieno la piazza partenopea. Qualche screzio si è manifestato persino presso il ritiro di Dimaro Folgarida, dove il ds Giuntoli è andato incontro a una breve contestazione. Durante l’allenamento odierno sul campo di Carciato, alcuni tifosi sugli spalti hanno attaccato verbalmente il ds azzurro, che in merito a Koulibaly ha risposto: "Non dipende da noi".

Vedi anche napoli Napoli, un altro addio pesante: ora serve uno scatto sul mercato L'offerta del Chelsea verso giocatore e società dopotutto, è impareggiabile. La richiesta di 40 milioni di De Laurentiis è stata soddisfatta, mentre a Koulibaly è stato offerto un quinquennale da 10 milioni l'anno. Una proposta di gran lunga fuori portata per le casse del Napoli, che a sua volta aveva proposto al giocatore un accordo da 6 milioni l'anno. Di certo lo sconforto generale del pubblico attinge anche dalle ultime dichiarazioni di Giuntoli, che qualche giorno fa in conferenza stampa aveva battezzato il senegalese come "incedibile". In quelle parole i tifosi azzurri avevano intercettato una promessa della società, poi smontata completamente dalla messa in moto del mercato.