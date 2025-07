Napoli, giornata decisiva per Osimhen. Poi tutto su Beukema e Darwin Nuñez

SI STRINGE PER JUANLU E BEUKEMA

In casa azzurra continuano anche le manovre in difesa. Oltre a Ndoye, con il Bologna resta viva la trattativa che porta a Sam Beukema. Il difensore spinge per andare al Napoli e le due squadre sono molto vicine a raggiungere un accordo. La giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva per definire tutti gli accordi del caso e permettere al centrale olandese di svolgere le visite mediche già all'inizio della prossima settimana, insieme a Lang. Ballano pochi milioni tra domanda e offerta, con i partenopei che sono arrivati a offrire 30 milioni di euro più 2 di bonus a fronte dei 31 milioni più 3 di bonus chiesti dal Bologna. Nelle ultime ore la distanza si è assottigliata. Intanto, Manna continua a lavorare con il Siviglia per Juanlu Sanchez, terzino della Spagna Under 21. Gli andalusi hanno abbassato le richieste da 20 a 17 milioni di euro, con il Napoli che per ora si è fermato a 12 milioni più due di bonus con percentuale sulla futura rivendita. La sensazione è che le parti si stiano avvicinando al traguardo e che nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori sviluppi.