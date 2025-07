Sondaggi da club della Bundesliga per Samuel Mbangula, in uscita dalla Juventus. Quindici milioni la valutazione dell'attaccante classe 2004 da parte del club bianconero. Nessuna novità sul fronte Alberto Costa, per cui l'unica offerta arrivata è quella dello Sporting Lisbona, che ha messo sul piatto 13 milioni. Lunedì probabile nuovo contatto tra le parti.