Napoli, Lucca sempre più vicino: possibile chiusura a inizio settimana prossima

Si avvicina dunque il terzo colpo in entrata per il Napoli, dopo Marianucci e De Bruyne. Il 24enne piemontese andrà a rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte, portando in dote i 14 gol in 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia messi a referto nella passata stagione. Parallelamente all'accelerata per l'ex Pisa e Palermo va raffreddandosi la pista che porta a Darwin Nunez: troppo alta la richiesta del Liverpool per l'Uruguayano. Con tutta probabilità sarà dunque Lucca il vice Lukaku e Conte lo avrà a disposizione prima dell'inizio del ritiro (che scatterà il 17 luglio), potendo così cominciare a lavorare con lui fin da subito.