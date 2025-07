Milan, lunedì le visite mediche di Modric e l'annuncio ufficiale

Luka Modric è un nuovo giocatore del Milan e ha già firmato un contratto annuale con opzione per una seconda stagione a 3,5 milioni di euro a stagione. Manca solo l'annuncio ufficiale, ma prima di concedersi qualche settimana di riposo dopo il Mondiale per Club disputato con il Real Madrid, Luka Modric è atteso a Milano nella giornata del 14 luglio per sostenere le visite mediche di rito. A inizio agosto il croato sarà a disposizione di Allegri per un esordio che potrebbe arrivare in Coppa Italia contro il Bari il 17 agosto.