Napoli e Galatasaray a oltranza per Osimhen: si discute sulle rate

Osimhen al Galatasaray: la trattativa va avanti, e il weekend si preannuncia come decisivo. Dopo il rischio rottura tra le parti, a causa della scadenza della clausola da 75 milioni di euro, i discorsi sono proseguiti anche se il traguardo non sembra ancora vicinissimo. I turchi insistono per versare subito 40 milioni di euro, e la restante parte, 35 milioni, a rate. Formula che il Napoli è pronto ad accettare ma con qualche modifica relativa al numero delle rate: due, non di più. Il ds Manna inoltre, continua a chiedere le necessarie garanzie bancarie, ossia le fideiussioni, per dare il via libera alla cessione del nigeriano. In tutto ciò c'è sempre da fare i conti con la volontà dell'ex Lille, il quale spinge per tornare a giocare col Galatasaray.