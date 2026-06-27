Mou pensa a McTominay: il Napoli ha fretta di blindarlo. Sfida al Milan per Rios, Vergara rinnova

In attesa di ufficializzare l'arrivo di Allegri in panchina, il Napoli deve riattivarsi anche per finalizzare il rinnovo di contratto di Scott McTominay, pilastro degli azzurri ma reduce da un Mondiale negativo con la Scozia. L'ex Manchester United, conferma Il Mattino, è finito nei radar di diversi club inglesi, spagnoli e francesi. In questo senso attenzione al Real Madrid di Mourinho, che sta letteralmente dettando legge in queste prime fasi del mercato. Lo Special One, che lo già allenato ai tempi di Red Devils, lo riabbraccerebbe volentieri. Per questo meglio spegnere le voci e blindare il 29enne che è sotto contratto con il club campano fino al 2028.