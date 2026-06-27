Manovre azzurre

Mou pensa a McTominay: il Napoli ha fretta di blindarlo. Sfida al Milan per Rios, Vergara rinnova

Lo Special One apprezza lo scozzese che è in scadenza con gli azzurri nel 2028. Piace il colombiano del Benfica

27 Giu 2026 - 10:07
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In attesa di ufficializzare l'arrivo di Allegri in panchina, il Napoli deve riattivarsi anche per finalizzare il rinnovo di contratto di Scott McTominay, pilastro degli azzurri ma reduce da un Mondiale negativo con la Scozia. L'ex Manchester United, conferma Il Mattino, è finito nei radar di diversi club inglesi, spagnoli e francesi. In questo senso attenzione al Real Madrid di Mourinho, che sta letteralmente dettando legge in queste prime fasi del mercato. Lo Special One, che lo già allenato ai tempi di Red Devils, lo riabbraccerebbe volentieri. Per questo meglio spegnere le voci e blindare il 29enne che è sotto contratto con il club campano fino al 2028.

A proposito di rinnovi: chi allungherà presto il proprio legame con il Napoli è Antonio Vergara. Sfumata la possibilità di un trasferimento al Como che punterà ancora su Nico Paz, il fantasista Frattamaggiore è destinato a restare anche sotto la gestione di Allegri. Presto si discuterà anche con lui del prolungamento di un contratto che potrebbe allungarsi fino al 2031, scrive La Repubblica, con conseguente aumento dell'ingaggio che adesso si attesta intorno ai 400 mila euro.

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Capitolo acquisti: a centrocampo arriverà almeno un elemento nuovo e uno dei nomi sondati dal ds Manna è Richard Rios, in procinto di salutare il Benfica dopo una sola stagione. Il colombiano, adesso ai Mondiali, è un profilo seguito anche dal Milan che ha appena regalato Gonçalo Ramos a Ruben Amorim.   

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