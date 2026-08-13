Giuntoli: "Sarri è il primo e più grande acquisto dell'Atalanta"

"E' un mercato molto difficile, ma noi siamo sempre molto vigili. Di Maurizio Sarri ho una grandissima stima, non lo si cita ma è il primo e più grande acquisto". Così Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell'Atalanta, presentando il neo acquisto Gianluca Gaetano: "E' un giovane italiano promettente, Maurizio e io crediamo in lui. Ma anche aver trattenuto Ederson è un acquisto. A breve annunciamo Kristensen: è un percorso virtuoso che avrà bisogno di tempo, ma sappiamo dove vogliamo arrivare", rimarca il dirigente. Riguardo al completamento della rosa, Giuntoli è netto. "Non sarà un'occasione di mercato in più a cambiare il progetto. Che sia un esterno d'attacco o un centrocampista, al mercato delle occasioni ci faremo trovare molto attenti e presenti - chiude -. Bisogna trovare una nuova identità. Nell'ultima amichevole ho visto una squadra in possesso di quello che deve fare. Abbiamo un canovaccio e una strada".