Ferguson di nuovo in Serie A dopo il flop Roma? Il Genoa pensa al prestito

Evan Ferguson potrebbe tornare in Serie A dopo il flop alla Roma. Sull'attaccante irlandese c'è infatti il Genoa, che pensa a farsi avanti per cercare di riportare il classe 2004 nel campionato italiano con la formula del prestito, riporta Sky Sport.
Considerato una grande promessa, in giallorosso non riuscì a esprimersi complice anche un lungo infortunio alla caviglia. Nella scorsa stagione di Serie A ha raccolto 16 presenze, segnando 3 reti e fornendo 2 assist. Il Brighton lo ha rimesso sul mercato e potrebbe cederlo nuovamente.