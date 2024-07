Lukaku, altro indizio: via dai social le foto con le ex squadre, Napoli vicino 

COUNTDOWN AZZURRO

Dopo i like alla presentazione di Conte e al trasferimento in azzurro di Spinazzola, l'attaccante belga fa "pulizia" sui suoi profili

© Getty Images In attesa di novità importanti sul fronte Osimhen-Psg e di uno "sconto" del Chelsea per Romalu Lukaku, dai social arriva un altro indizio che avvicina Big Rom al Napoli. Dopo i like alla presentazione di Antonio Conte a Castelvolturno e al passaggio in azzurro dell'ex compagno Leonardo Spinazzola, l'ex attaccante della Roma ha fatto sparire dai suoi profili tutte le foto che lo ritraggono con la maglia di ex squadre. Una mossa che non è passata affatto inosservata e che potrebbe preparare il terreno a una possibile chiusura imminente della trattativa per il suo trasferimento all'ombra del Vesuvio.

Vedi anche napoli Napoli: si tenta l'accelerata per Lukaku, resta il nodo Osimhen

"Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova", diceva Agatha Christie. E così le ultime manovre social di Lukaku sembrano puntare tutte in un'unica direzione. Il giocatore, ormai non è un mistero, non vede l'ora di ricomporre a Napoli la coppia con Conte che tanto ha funzionato all'Inter e non perde occasione per lanciare messaggi in questo senso. Indicazioni indirette, ovviamente, ma che lasciano pochi dubbi sulle intenzioni dell'attaccante belga e sulla sua voglia di vestire la maglia azzurra dopo la parentesi alla Roma.

Una parentesi ormai chiusa definitivamente da Big Rom, che nelle scorse ore ha tolto tutte le foto in giallorosso e lasciato solo sui suoi profili poche immagini personali non legate al calcio. Tutto in attesa della prossima avventura sul terreno di gioco. Lukaku fa pulizia e "spazio" sui social: Napoli più vicino?