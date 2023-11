Le big d'Europa su Kvara, l'agente: "Rinnoverà, AdL mantiene le promesse"

NAPOLI

Il georgiano, con lo stipendio più alto, non ha dubbi sulla sua permanenza in Italia nonostante le indiscrezioni dall'estero

© Getty Images La storia tra il Napoli e Kvaratskhelia continuerà ancora lungo. Nonostante le voci di un forte interesse da parte di Real Madrid, Bayern Monaco e Barcellona, il georgiano è destinato a restare sotto il Vesuvio ancora per qualche stagione. De Laurentiis ha intenzione di blindare il georgiano (attualmente è sotto contratto fino al 2027) facendo lievitare anche il suo stipendio, attualmente pari a circa 1,4 milioni di euro. "Khvicha merita di più e prossimamente otterrà cià che desidera - ha detto il suo agente Mamuka Jugeli ai colleghi in patria -. De Laurentiis ci ha fatto del bene e mantiene le promesse".

Il riferimento è ovviamente al prolungamento del contratto del 22enne, faro del Napoli scudettato e autore di 3 gol e 4 assist in Serie A in questo primo scorcio di stagione. "Kvara e la sua famiglia sono soddisfatti. Adesso è in forma e pure in questa stagione sta crescendo molto. Alla sua prima stagione in Italia ha sorpreso tutti, solo lui si aspettava di fare un'annata così" ha concluso il procuratore del fantasista, portato in Campania nel 2022 dal ds Giuntoli, ora alla Juventus, per circa 10 milioni di euro.