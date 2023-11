Serie A, classifica pali e traversi: nessuno come il Frosinone

LA CLASSIFICA

Dove sarebbe oggi la squadra di Di Francesco? Torino è la città più fortunata, Roma la capitale della sfortuna e Gagliardini forse sarebbe in azzurro

Dove sarebbero se. È inevitabile chiederselo quando si parla di pali e traverse. Pochi centimetri possono fare la differenza e decidere tra vittorie e sconfitte, tra retrocessione e salvezza, tra scudetto e rimpianti. Dopo 12 giornate di Serie A il tapiro dei legni va, un po’ a sorpresa, al Frosinone, dominatore assoluto della classifica della sfortuna: sono 12 i palloni finiti sul palo, o sulla traversa, degli avversari. Se fossero entrati, la squadra di Di Francesco (12esima con 15 punti) sarebbe certamente in zone più nobili della classifica.

Nella top five di questa speciale graduatoria ci sono quattro big: Lazio e Napoli ferme al palo 9 volte in 12 partite, la Roma 8, l’Atalanta 7 (a pari merito col Genoa). Curioso invece come, a differenza delle due squadre della capitale, a Torino abiti la fortuna: solo quattro i legni colpiti dalla Juventus, addirittura zero quelli del Toro, unica squadra del campionato a non avere alcun conto in sospeso con la buona sorte.

Oltre alle squadre, ci sono poi i singoli calciatori ad avere uno storico, in questo senso, certe volte impressionante. Questo è il podio di quelli che sono più in credito con la fortuna: Soulé del Frosinone (ma di proprietà della Juve) ha addirittura colpito 5 legni in dieci partite giocate in questo campionato. Il “nuovo Dybala” guida la speciale classifica a +1 su Cabral della Salernitana, al momento a quota 4. Dietro di loro un altro attaccante, Immobile, che è andato a sbattere contro la porta avversaria in tre occasioni (sfidando Lecce, Genoa e Monza). A pari merito con il capitano della Lazio c’è Gagliardini, il centrocampista più sfortunato d’Europa: nessun altro, nel suo ruolo, ha colpito tanti legni nei primi 5 campionati del continente. Dove sarebbe se quei palloni fossero entrati? Magari, chissà, di nuovo in Nazionale.

Vedi anche Serie A Serie A, classifica a confronto con la scorsa stagione: balzo di Fiorentina e Inter, tonfo Napoli e Lazio. Inizio nero per l'Udinese