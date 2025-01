Kavaratskhelia-PSG: visite mediche e firma sul contratto

Kvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain, oggi è la giornata dell'ufficialità. Il georgiano è approdato a Parigi in mattinata in gran segreto, ad accoglierlo quindi nessun tifoso, per svolgere le visite mediche. In seguito la firma sul contratto fino a giugno 2029, una cessione che porterà nelle casse del Napoli 70 milioni di euro più cinque di bonus.