Napoli, Lukaku apre alla cessione in Turchia: in pole c'è il Fenerbahçe

Che il Napoli debba sfoltire la propria rosa non è un mistero e nelle ultime settimane è stato lo stesso De Laurentiis a confermarlo: "Abbiamo ben 47 calciatori e ne dobbiamo piazzare almeno 25". Il contratto di Lukaku scade nel 2027 e il suo resta uno dei nomi più caldi sul fronte uscite, con gli azzurri che non si opporrebbero a una cessione per reinvestire quanto incassato su altri obiettivi.