Manovre azzurre

Napoli, Lukaku apre alla cessione in Turchia: in pole c'è il Fenerbahçe

Il belga avrebbe confidato ai propri amici di essere disposto a lasciare l'Italia in questa sessione di mercato 

16 Lug 2026 - 12:25
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Il futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da scrivere. Nel corso del finale di stagione i rapporti tra l'attaccante e il Napoli si sono incrinati ma il Mondiale giocato da Big Rom ha riacceso ogni tipo di discorso. Allegri deve puntare ancora sul belga oppure è meglio separarsi? 

Che il Napoli debba sfoltire la propria rosa non è un mistero e nelle ultime settimane è stato lo stesso De Laurentiis a confermarlo: "Abbiamo ben 47 calciatori e ne dobbiamo piazzare almeno 25". Il contratto di Lukaku scade nel 2027 e il suo resta uno dei nomi più caldi sul fronte uscite, con gli azzurri che non si opporrebbero a una cessione per reinvestire quanto incassato su altri obiettivi. 

Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, inoltre, anche lo stesso centravanti starebbe iniziando a valutare di lasciare l'Italia. L'ex Roma e Inter avrebbe confidato agli amici più stretti che sarebbe disposto a trasferirsi in Turchia, sempre che arrivino delle offerte convincenti non solo sul piano sportivo, ma anche economico. 

Al momento, la squadra più interessata a Lukaku è il Fenerbahçe che, dopo Greenwood, vuole regalare un altro big ai suoi tifosi. Sullo sfondo resta sempre il Besiktas di Vincenzo Italiano. Tutti i discorsi saranno rinviati alle prossime settimane, quando Romelu rientrerà a Napoli dopo i giorni di relax che si sta concedendo in Belgio con la famiglia. 

Napoli, le foto della presentazione di Massimiliano Allegri al teatro San Carlo

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