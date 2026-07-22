Il Napoli prova a beffare la Juve per Vicario: si valuta uno scambio col Tottenham. Tre nomi per la difesa

Guglielmo Vicario al Napoli e Vanja Milinkovic-Savic al Tottenham. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra il club azzurro e quello inglese che considerano i due portieri in uscita. L'ex numero uno dell'Empoli piace molto agli azzurri e non solo, dato che su di lui c'è da tempo la Juventus. Il ds Manna però potrebbe sparigliare le carte inserendo nell'affare proprio il 29enne serbo che è destinato a salutare dopo appena una stagione. In uscita c'è anche Lorenzo Lucca, fa sapere Carlo Landoni da Dimaro, sulle cui tracce c'è la Fiorentina. Salvo colpi di scena si interromperà anche il rapporto con Romelu Lukaku: l'agente Federico Pastorello è a caccia di offerte.