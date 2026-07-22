Manovre azzurre

Il Napoli prova a beffare la Juve per Vicario: si valuta uno scambio col Tottenham. Tre nomi per la difesa

Gli azzurri non mollano il portiere italiano: la chiave per convincere gli Spurs potrebbe essere Milinkovic-Savic  

22 Lug 2026 - 12:14
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Guglielmo Vicario al Napoli e Vanja Milinkovic-Savic al Tottenham. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra il club azzurro e quello inglese che considerano i due portieri in uscita. L'ex numero uno dell'Empoli piace molto agli azzurri e non solo, dato che su di lui c'è da tempo la Juventus. Il ds Manna però potrebbe sparigliare le carte inserendo nell'affare proprio il 29enne serbo che è destinato a salutare dopo appena una stagione. In uscita c'è anche Lorenzo Lucca, fa sapere Carlo Landoni da Dimaro, sulle cui tracce c'è la Fiorentina. Salvo colpi di scena si interromperà anche il rapporto con Romelu Lukaku: l'agente Federico Pastorello è a caccia di offerte.

In difesa, dopo lo stop di Buongiorno che sarà costretto a operarsi, il Napoli ha deciso di prendere tempo. Allegri, prima di chiedere al club di intervenire con degli acquisti, valuterà con attenzione i profili di Rafa Marin e Luca Marianucci, di rientro dopo il prestito al Torino. Se i due non forniranno le adeguate garanzie il ds Manna tornerà sul mercato: i profili che piacciono sono tre. Ossia Gatti della Juventus, Tiago Gabriel del Lecce e Solet dell'Udinese. Per quest'ultimo, accostato anche all'Inter, il vero ostacolo è il prezzo. I friulani infatti, non intendono cederlo per meno di 30 milioni di euro.

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