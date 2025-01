Garnacho apre al Napoli, AdL ha fissato il budget. Danilo tentenna e Raspadori vuole ancora partire

Dopo gli arrivi di Scuffett, Hasa e Billing, il mercato del Napoli non si ferma. L'addio di Kvara, ormai virtualmente un calciatore del Psg, consentirà alla dirigenza di regalare a Conte altri acquisti. Anche importanti, visto che è l'argentino Garnacho il grande obiettivo per l'attacco. Il ds Manna fa sul serio, e ha messo sul piatto del 20enne una proposta consistente: tre milioni di euro per cinque stagioni. L'entourage ne chiede quattro: la distanza è minima. Diverso il discorso con i Red Devils che non si schiodano dalla richiesta iniziale: 70 milioni di euro. De Laurentiis invece non ha intenzione di andare oltre quota 50 e punta allo sconto: gli agenti della punta sono al lavoro. Le sensazioni comunque, sono positive.