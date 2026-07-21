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Buongiorno out 4 mesi, ma Allegri ha fiducia nei suoi: il sostituto sarà interno

Allegri sta valutando vari giocatori che potrebbero prendere il posto di Buongiorno

21 Lug 2026 - 12:01
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L'avventura di Max Allegri al Napoli è iniziata con un primo, ripido, tratto in salita: l'infortunio di Buongiorno, infatti, priverà il tecnico livornese di quello che sarebbe stato uno dei pilastri su cui costruire il suo primo Napoli. Le tempistiche, inoltre, non sono rassicuranti: i 4 mesi di stop annunciati poche ore fa escludono Buongiorno dai piani di Allegri almeno fino a metà novembre. 

La scelta di Allegri

 Se l'anno scorso l'infortunio rimediato ad agosto da Lukaku aveva costretto il Napoli a tornare sul mercato per prendere Hojlund, quest'anno i piani sembrano essere diversi: Allegri, infatti, sembra aver deciso che il sostituto di Buongiorno sarà interno, e che di conseguenza non ci sarà alcun intervento sul mercato. Nel ritiro di Dimaro si studiano già le alternative: in questi giorni Allegri ha provato insistentemente Rafa Marin al centro della difesa al fianco di Rrahmani, in linea a quattro con Di Lorenzo e Spinazzola. Il difensore spagnolo è reduce da una buona stagione in prestito al Villarreal ed è attualmente il preferito di Allegri per sostituire temporaneamente Buongiorno. Non solo: altre due soluzioni congeniali a tecnico livornese potrebbero essere Marianucci e Olivera, che però sarebbe più adatto ad agire da centrale in una difesa a tre. Le opzioni in casa Napoli non mancano, anche se dopo i numerosi infortuni che hanno penalizzato la corsa scudetto dei partenopei nella scorsa stagione, iniziare il campionato senza Buongiorno è una delle peggiori notizie possibili per i tifosi azzurri. 

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