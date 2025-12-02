Logo SportMediaset

Mercato

Juventus, Chiellini: "L'infortunio non cambia i piani con Vlahovic, Yildiz è speciale"

02 Dic 2025 - 21:04
Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato a Mediaset a pochi minuti dalla sfida di Coppa Italia con l'Udinese: "È una partita che va affrontata con senso di responsabilità e in maniera seria, c'è volontà di far bene e dare continuità alle vittorie". Sul rinnovo di Yildiz, aggiunge: "Non ci sorprende quanto stia facendo, c'è grande stima e apprezzamento nei suoi confronti. È un giocatore così speciale che necessita un po' più di tempo rispetto agli altri, ha un contratto a lungo termine e siamo convinti che farà parte della Juventus in futuro". 

Assente della serata sarà Dusan Vlahovic, il quale è atteso da un lungo stop: "È un'assenza importante e ci dispiace, gli faccio gli auguri di pronta guarigione: è un'opportunità per gli altri per giocare. Rinnovo? Parleremo con Dusan, questo infortunio non cambia i piani di mercato, c'è stima reciproca da entrambe le parti". E sul mercato di gennaio, aggiunge: "Ha parlato recentemente Comolli: se ci sarà qualche occasione saremo pronti a coglierla. Abbiamo davanti un mese di dicembre importante, gennaio è lontano". 

