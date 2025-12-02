Torino, riflessioni in corso su Baroni: i nomi dei possibili sostituti

Dopo le due sconfitte consecutive contro Como e Lecce, il Torino sta riflettendo sul futuro di Marco Baroni. Per il tecnico potrebbero essere decisive le prossime sfide: quella contro il Milan di lunedì prossimo non sarà da dentro o fuori ma il club si aspetta delle risposte convincenti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i Granata starebbero già valutando i profili in caso di esonero: nei dialoghi tra Cairo e Vagnati sarebbe emerso il nome di Roberto D'Aversa ma non sono da escludere Gotti, Pecchia e Nesta.