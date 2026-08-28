MANOVRE AZZURRE

Il Napoli cerca un altro attaccante: Guiu, Jesus e Woltemade i nomi caldi. Noa Lang in uscita, ma dipende da Leao...

Gli azzurri starebbero portando avanti più trattative contemporaneamente 

28 Ago 2026 - 12:20
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A poco più di tre giorni dal gong finale del calciomercato estivo, in casa Napoli si continua a insistere per un attaccante di peso. Allegri lo vuole per avere più alternative a livello tattico e numerico, Manna sta provando ad accontentarlo in tutti i modi girando intorno a tre profili e senza perdere di vista il mercato in uscita che potrebbe ancora vivacizzarsi...

Jesus, Woltemade e Guiu

 Il sogno, a Castel Volturno, è quello di vedere Gabriel Jesus con la maglia del Napoli. Sogno alimentato da Arteta, che in conferenza stampa ha ribadito l'esclusione del numero 9 brasiliano dal progetto Arsenal, anche se la concorrenza è alta e il passare delle ore non aiuta Manna. Le due alternative arrivano sempre dall'Inghilterra: Marc Guiu del Chelsea, la prima, che non sembra però convinto della destinazione a causa della presenza di Hojlund e Lucca, La seconda, Woltemade del Newcastle, che sta prendendo quota in queste ore, nonostante le difficoltà causate dall'ingaggio (5 milioni) e dal fatto che lo scorso anno fu pagato 75 milioni. 

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Lang in uscita?

 Il nome forte in uscita resta quello di Noa Lang, ma tutto dipenderà da Leao. L'olandese è nei radar del Galatasaray, che sta aspettando di capire se riuscirà ad arrivare a Rafa Leao, anche se gli ultimi segnali non lasciano presagire nulla di buono. Se l'operazione dovesse saltare, i turchi potrebbero bussare alle porte del Napoli con un'offerta da 15 milioni + 5 di bonus: non esattamente la cifra richiesta, ma comunque sufficiente a sbloccare l'affare. 

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