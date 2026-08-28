Accostato anche alla Juve, Atubolu cambia squadra ma resta in Germania

28 Ago 2026 - 12:41
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L'Eintracht Francoforte ha ingaggiato il portiere tedesco Noah Atubolu dal Friburgo proprio nel giorno in cui inizia la nuova stagione di Bundesliga. Atubolu - accostato nelle scorse settimane anche alla Juventus - è stato fondamentale per il raggiungimento della finale di Europa League da parte del Friburgo la scorsa stagione. Il giocatore si unisce al Francoforte con un prestito annuale con diritto di riscatto. Il Friburgo ha confermato che Atubolu ha prolungato il suo contratto per agevolare l'operazione, evitando così una sua cessione a parametro zero la prossima estate. Si conclude così una telenovela di mercato che ha visto il Friburgo ingaggiare Mio Backhaus come sostituto di Atubolu. Atubolu era stato escluso dalla rosa del Friburgo per le prime partite. La stagione di Bundesliga prenderà il via con la sfida tra Bayern Monaco e Stoccarda venerdì e la trasferta del Francoforte contro l'Union Berlino sabato.

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