L'INTERVISTA

Lukaku e l'addio al Napoli: "Lo scorso anno è stato il peggiore della mia vita, mi hanno boicottato"

L'attaccante belga, passato al Fenerbahce, spiega il suo addio: "Ho sentito delle cose e sono state fatte delle scelte…"

19 Ago 2026 - 13:48
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Una decina di minuti, lo stato di forma al momento non è certo al top: Lukaku è tornato in Champions League, con la maglia del Fenerbahce, subentrato nei minuti finali del match di andata del play-off contro il Lione di Fonseca terminato 1-1. Nel post partita Big Rom è stato intervistato dalla tv belga, ha parlato della sua condizione e ha spiegato i motivi dell'addio al Napoli, non risparmiandosi frasi decisamente pesanti: “Ho firmato per una stagione con un’opzione per un’altra, spero di poter onorare questi due anni, dopodiché tornerò a casa" ha raccontato l'attaccante belga. "Sarò presto ancora in forma, ho sempre detto che voglio continuare fino al 2030, anche con la Nazionale. Dopo, sarà ‘ame over: ci sono tanti giocatori che riescono a giocare a calcio fino a 40 anni. È una questione di mentalità: se dai sempre retta alle opinioni altrui diventi infelice, ma io mi prendo cura di me stesso. Ora sono tornato”.

Riferendosi poi all'anno appena passato, il giudizio è stato molto duro: “L'anno peggiore della mia vita”. C’è stata la morte del padre Roger, i continui problemi fisici e la rottura con il Napoli. “Perché ho scelto di andarmene? Ho sentito delle cose e sono state fatte delle scelte… Tutto qui. Se è andata così, allora è stato meglio per me andarmene. L’affermazione che non sono in forma è semplicemente falsa. Probabilmente l’hanno detto in Italia per boicottarmi. Sono al 100% in forma per giocare.”

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