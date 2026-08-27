Napoli, De Bruyne "convoca" Gabriel Jesus: "Porterebbe qualità ed esperienza"

Da Antonio Conte a Massimiliano Allegri, passando per il mercato e Gabriel Jesus. Intervistato dal Corriere dello Sport, Kevin de Bruyne si confessa senza filtri e ammette: "Cosa non ha funzionato con Conte? Non puoi legare con tutti nella tua carriera e va bene così. Non sono l'unico, a volte le persone hanno visioni diverse del calcio. Tutto normale".



Con Allegri, però, sembra già tutto diverso. Una gara di campionato, una presenza, un gol: "Sono arrivato da venti giorni ed è cambiato tutto, non voglio fare un'analisi in così poco tempo. Però direi che abbiamo cominciato bene e mi sento bene anche io, tanto che ho iniziato a giocare subito. Fallo o non fallo sul gol? Penso che sia fifty fifty, dipende da che angolazione la guardi. Il mio prossimo gol sarà il numero 200 in carriera? Non lo sapevo, ma è bello scoprirlo. Gioco da 18 anni, fa piacere raggiungere questo traguardo".