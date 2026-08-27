L'INTERVISTA

Napoli, De Bruyne "convoca" Gabriel Jesus: "Porterebbe qualità ed esperienza"

L'olandese al Corriere dello Sport: "Conte? Non si può legare con tutti. E con Allegri è cambiata ogni cosa..."

27 Ago 2026 - 08:57
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Da Antonio Conte a Massimiliano Allegri, passando per il mercato e Gabriel Jesus. Intervistato dal Corriere dello Sport, Kevin de Bruyne si confessa senza filtri e ammette: "Cosa non ha funzionato con Conte? Non puoi legare con tutti nella tua carriera e va bene così. Non sono l'unico, a volte le persone hanno visioni diverse del calcio. Tutto normale".

Con Allegri, però, sembra già tutto diverso. Una gara di campionato, una presenza, un gol: "Sono arrivato da venti giorni ed è cambiato tutto, non voglio fare un'analisi in così poco tempo. Però direi che abbiamo cominciato bene e mi sento bene anche io, tanto che ho iniziato a giocare subito. Fallo o non fallo sul gol? Penso che sia fifty fifty, dipende da che angolazione la guardi. Il mio prossimo gol sarà il numero 200 in carriera? Non lo sapevo, ma è bello scoprirlo. Gioco da 18 anni, fa piacere raggiungere questo traguardo".

Traguardo per il quale potrebbe essere utile l'aiuto di Gabriel Jesus, suo vecchio compagno ora nel mirino del Napoli: "Porterebbe qualità. Qualità in attacco con la palla, nel gioco di sponda e nella manovra. Probabilmente è un profilo che non abbiamo, diverso rispetto a Rasmus e Lorenzo (Hojlund e Lucca, ndr). Se arrivasse potrebbe aiutarci. Anche con l'esperienza: sa come si vince. E' importante, vedremo cosa accadrà".

Resta il tempo per un pensiero alla corsa scudetto: "Possiamo ambirci? Credo di sì, ma se guardo la rosa e gli acquisti credo che l'Inter sia la favorita. Noi siamo lì con le solite sei, sette squadre, tutte vicine in ordine sparso. Sarà di nuovo una corsa difficile".

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