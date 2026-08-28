Il talento Broggian dal Vicenza al Como

28 Ago 2026 - 12:12
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Il Como 1907, che disputerà quest'anno per la prima volta la Champions League, si è assicurato uno dei giovani talenti italiani, già nel mirino dei principali club di serie A. Il L.R. Vicenza ha ufficializzato oggi la cessione a titolo definitivo di Ettore Broggian, esterno sinistro classe 2008, ma ancora 17enne (diventerà maggiorenne il prossimo 15 ottobre). Il laterale ha già raggiunto la nuova società, con la quale firmerà un contratto triennale. Secondo alcune indiscrezioni Broggian nelle settimane scorse era stato richiesto dalla Juventus che avrebbe offerto al club del patron Renzo Rosso circa 500 mila euro, mentre il club lariano avrebbe messo sul piatto circa un milione. 

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