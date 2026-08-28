Juventus, chi è Ali Camara: il talento che inizierà dalla Netx Gen

La Juventus chiude per il giovane belga Ali Camara dal Genk. Operazione da 1,5 milioni di euro più bonus per la Next Gen.

28 Ago 2026 - 12:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Ali Camara © instagram

Ali Camara © instagram

La Juventus investe sul futuro dell'attacco e definisce l'acquisto a titolo definitivo di Ali Camara dal Genk per circa 1,5 milioni di euro più bonus, superando la concorrenza di Como e Nizza e legando il giovane talento belga nato il 13 gennaio 2008 a un contratto quadriennale.

Arrivato a Torino giovedì sera per svolgere le visite mediche di rito presso il JMedical, l'esterno offensivo alto 1,79 metri rappresenta un profilo di grande prospettiva cresciuto nel settore giovanile dell'OH Leuven e approdato all'Academy del Genk nel 2021.

Chi è Ali Camara

 Dotato di velocità, elevata qualità tecnica e abilità nel dribbling che hanno spinto alcuni osservatori ad accostarlo al connazionale Jérémy Doku, Camara vanta già 22 presenze, un gol e due assist collezionati nella Challenger Pro League belga con lo Jong Genk, oltre a una doppietta realizzata con la maglia del Belgio contro la Repubblica Ceca all'Europeo Under 17 del 2025. 

Ultimi video

01:40
CLIP MN OK MERCATO INTER E ALTRE BIG - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "L'Inter deve vendere, Kean verso Como"

01:32
Juve, una notizia buona e una cattiva

Juve, una notizia buona e una cattiva

01:24
Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

01:54
Milan in ansia: dipende tutto da Leao

Milan in ansia: dipende tutto da Leao

00:23
Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

01:41
Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

01:39
Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

01:44
Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

03:26
Serie A, 1^ giornata, i voti di Massimo Callegari

Serie A, 1^ giornata, i voti di Massimo Callegari

03:09
Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

00:56
Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

01:39
Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

02:06
Calciomercato, Accomando: "Il Como ha l'accordo con Kean, si può chiudere"

Calciomercato, Accomando: "Il Como ha l'accordo con Kean, si può chiudere"

00:30
MCH ARRIVO OOSTERWOLDE ROMA MCH

Oosterwolde arriva a Fiumicino: l'entusiasmo dei tifosi giallorossi

01:30
Calciomercato, Raimondi: "Pio Esposito, contratto da top player"

Calciomercato, Raimondi: "Pio Esposito, contratto da top player"

01:40
CLIP MN OK MERCATO INTER E ALTRE BIG - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "L'Inter deve vendere, Kean verso Como"

I più visti di Mercato

Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

Un esterno per Roma e Milan, un nove per Juve e Napoli: cosa manca alle big a una settimana dalla fine del mercato

Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:00
Monza, colpo dal Napoli: arriva Folorunsho
12:41
Accostato anche alla Juve, Atubolu cambia squadra ma resta in Germania
12:12
Il talento Broggian dal Vicenza al Como
12:05
Morata lascia il Como e torna in Spagna: visite nel weekend
12:00
Messi ha un nuovo allenatore: ha giocato anche nell'Inter