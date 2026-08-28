Juventus, chi è Ali Camara: il talento che inizierà dalla Netx Gen

La Juventus investe sul futuro dell'attacco e definisce l'acquisto a titolo definitivo di Ali Camara dal Genk per circa 1,5 milioni di euro più bonus, superando la concorrenza di Como e Nizza e legando il giovane talento belga nato il 13 gennaio 2008 a un contratto quadriennale.
Arrivato a Torino giovedì sera per svolgere le visite mediche di rito presso il JMedical, l'esterno offensivo alto 1,79 metri rappresenta un profilo di grande prospettiva cresciuto nel settore giovanile dell'OH Leuven e approdato all'Academy del Genk nel 2021.
Chi è Ali Camara
Dotato di velocità, elevata qualità tecnica e abilità nel dribbling che hanno spinto alcuni osservatori ad accostarlo al connazionale Jérémy Doku, Camara vanta già 22 presenze, un gol e due assist collezionati nella Challenger Pro League belga con lo Jong Genk, oltre a una doppietta realizzata con la maglia del Belgio contro la Repubblica Ceca all'Europeo Under 17 del 2025.