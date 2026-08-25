Napoli, scende Gabriel Jesus e sale Guiu: pronta l'offerta al Chelsea

Per tutte queste ragioni nelle ultime ore si è fatto largo Marc Guiu. Il nome del classe 2006 del Chelsea è in netta ascesa: ha un costo contenuto, uno stipendio sostenibile e voglia di essere protagonista. Lo spagnolo, cresciuto nella cantera del Barcellona, è uno dei tanti giovani di belle speranze sbarcati a Stanford Bridge negli ultimi 24 mesi. I Blues l'hanno acquistato nel luglio 2024 dai catalani per 6 milioni, ma da quel momento Guiu ha giocato poco nulla, complice anche l'abbondanza nel reparto offensivo oggi di Xabi Alonso. Lo spagnolo era stato protagonista nella cavalcata del Chelsea nella Conference League 24/25: 7 presenze, 6 gol e trofeo in bacheca. Nell'ultima stagione era finito in prestito al Sunderland, poi però un infortunio al ginocchio ha rallentato la sua crescita, spingendo i Black Cats a rimandarlo alla base.