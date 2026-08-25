MANOVRE AZZURRE

Napoli, scende Gabriel Jesus e sale Guiu: pronta l'offerta al Chelsea

Troppo alti i costi per il brasiliano. Manna punta sui buoni rapporti con il Chelse per arrivare al classe 2006 spagnolo

25 Ago 2026 - 08:47
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Il Napoli a sei giorni dalla fine del mercato cerca ancora una punta con cui completare il reparto. Il primo nome della lista era da settimane Gabriel Jesus, ma nelle ultime ore sono schizzate le quotazioni di Marc Guiu, centravanti classe 2006 scuola Barcellona, oggi al Chelsea. 

Gabriel Jesus sfumato?

 Giovanni Manna da settimane lavora a fuoco lento l'operazione Gabriel Jesus con la regia di Giovanni Branchini, agente del brasiliano e di Max Allegri. Con l'Arsenal c'è un'intesa di massima sul cartellino del classe '97, i problemi sono lato giocatore: Gabriel Jesus guadagna tanto (troppo per i parametri azzurri) e per il momento non è ancora arrivata un'apertura al maxi sconto sull'ingaggio. Un ostacolo che a poche curve dal gong finale complica non poco l'operazione. 

Spunta Guiu

 Per tutte queste ragioni nelle ultime ore si è fatto largo Marc Guiu. Il nome del classe 2006 del Chelsea è in netta ascesa: ha un costo contenuto, uno stipendio sostenibile e voglia di essere protagonista. Lo spagnolo, cresciuto nella cantera del Barcellona, è uno dei tanti giovani di belle speranze sbarcati a Stanford Bridge negli ultimi 24 mesi. I Blues l'hanno acquistato nel luglio 2024 dai catalani per 6 milioni, ma da quel momento Guiu ha giocato poco nulla, complice anche l'abbondanza nel reparto offensivo oggi di Xabi Alonso. Lo spagnolo era stato protagonista nella cavalcata del Chelsea nella Conference League 24/25: 7 presenze, 6 gol e trofeo in bacheca. Nell'ultima stagione era finito in prestito al Sunderland, poi però un infortunio al ginocchio ha rallentato la sua crescita, spingendo i Black Cats a rimandarlo alla base. 

Pronta l'offerta

 Al Chelsea, come detto, è chiuso. Manna vuole sfruttare il canale aperto con i Blues con l'affare Badiashile per portare a Napoli anche Guiu: nelle prossime ore il ds azzurro recapiterà un'offerta tra i 15 e i 16 milioni di euro per acquistare il classe 2006 a titolo definitivo. I Blues partono da una richiesta di 20/25 più una percentuale su futura rivendita. Situazione da monitorare. 

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