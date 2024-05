Gasp al bivio, il Napoli lo tenta: a ore l'incontro con l'Atalanta 

DOPO IL TROFEO

Il tecnico di Grugliasco scioglierà a breve i nodi: per proseguire a Bergamo attende rassicurazioni dai Percassi

Resta o va via? È la domanda che da mercoledì notte, tra un festeggiamento e l'altro, si fanno in quel di Bergamo con al centro Gian Piero Gasperini. Lui, che con i nerazzurri ha fatto la storia, non ha negato di essere davanti a un bivio. Proseguire, anzi probabilmente concludere la carriera all'Atalanta, o fare il grande salto una big. Quel salto 'fallito' con l'Inter di Moratti nel 2011, ma che De Laurentiis spinge per fargli compiere nuovamente. Il patron degli azzurri lo vuole sotto il Vesuvio per aprire la strada alla rinascita del Napoli che a breve concluderà una stagione a dir poco fallimentare.

Molto dipenderà dall'esito dell'incontro che oggi, al massimo domani, lo stesso tecnico di Grugliasco terrà con la proprietà. Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, solo poche ora fa ha ostentato tranquillità "Sono sereno, non ho dubbi", decisamente più aperturista Gasperini, tentato dall'opportunità Napoli. "Se uno deve scegliere il momento di uscire è questo - le sue parole -. Ci rifletto, ma penso di no". Presto, anzi prestissimo conosceremo la decisione del tecnico: determinanti saranno le rassicurazioni che la famiglia Percassi dovrà dargli in merito alle mosse in programma nel prossimo mercato. Gasp infatti, vuole puntare ancora più in alto: vietato abbassare il tiro dopo il trionfo di Dublino. A Bergamo tutti sperano che la favola Atalanta continui con lo stesso condottiero in panchina.