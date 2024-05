Atalanta, altri due trofei in palio: la Supercoppa Europea e... la Uefa-Conmebol Club Challenge!

NUOVE FINALI

La Dea potrà sfidare la vincente della Copa Sudamericana (LDU Quito) nel trofeo amichevole organizzato da Uefa e Conmebol

© Getty Images Lo storico trionfo dell'Atalanta in Europa League non porta in dote alla Dea solo il primo trofeo internazionale nella propria storia. Il successo di Dublino, infatti, qualifica di diritto i nerazzurri ad almeno altre due finali, una ufficiale e una amichevole. A metà agosto l'Atalanta sarà impegnata nella Supercoppa Europea contro la vincente della Champions league tra Real Madrid e Borussia Dortmund, ma non solo. Il successo contro il Leverkusen permetterà alla Dea di partecipare alla seconda edizione della Uefa-Conmebol Club Challenge, ovvero contro la vincitrice della Copa Sudamericana.

Una finale amichevole che però mette in palio un trofeo e che nella prima edizione ha visto trionfare il Siviglia ai calci di rigore nel luglio 2023. Per la seconda edizione della sfida tra la squadra vincitrice dell'Europa League e quella della Copa Sudamericana, la sfida - quando organizzata - sarà dunque tra l'Atalanta e gli ecuadoregni dell'LDU Quito dopo la vittoria in finale ai rigori contro il Fortaleza.

Considerando la prima edizione, sebbene sia organizzata da UEFA e CONMEBOL, la partita viene considerata come amichevole. Le due squadre avevano concordato sostituzioni illimitate da fare in tre slot ciascuna, così come da regolamento UEFA.

In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, non ci sono stati i tempi supplementari, proseguendo direttamente con i calci di rigore per stabilire la squadra vincitrice.