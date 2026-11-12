De Bruyne-Napoli, addio già a gennaio? Contatti col Psv

Il Psv sogna un colpo ad effetto: Kevin De Bruyne. Secondo quanto filtra dall'Olanda, il club di Eindhoven avrebbe messo nel mirino KDB già per gennaio. Per il quotidiano De Telegraaf ci sarebbero già stati i primi contatti tra l'entourage di KDB che non avrebbe chiuso a un trasferimento nella prossima finestra. Un'ulteriore conferma che l'amore tra il belga e Napoli non è mai davvero scattato: arrivato un anno e mezzo fa, l'avventura di De Bruyne potrebbe già essere giunta ai titoli di coda.