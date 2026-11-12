Pochettino a un passo dal Manchester United, Carrick esonerato

La decisione è maturata dopo il confronto tra l'amministratore delegato Omar Berrada e il direttore sportivo Jason Wilcox con Sir Jim Ratcliffe, azionista di minoranza che detiene il controllo delle strategie sportive del club. I due dirigenti avrebbero raccomandato l'esonero di Carrick, con il quale lo United aveva firmato appena sei mesi fa un contratto biennale. Pochettino, 54 anni, dovrà essere 'liberato' dal contratto con la nazionale statunitense con un indennizzo di circa 8,5 milioni di euro, che aumentarebbero con insieme lo staff.