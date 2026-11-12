Pochettino a un passo dal Manchester United, Carrick esonerato

12 Nov 2026 - 11:04
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Il Manchester United ha scelto Mauricio Pochettino: l'argentino è ormai a un passo dalla panchina dei Red Devils e il cambio della guardia con Michael Carrick dovrebbe consumarsi già nella giornata di oggi.

Secondo i principali media britannici, all'attuale allenatore è già stata comunicata la decisione di sollevarlo dall'incarico, mentre l'arrivo del nuovo tecnico sarà ufficializzato nelle prossime ore.

La decisione è maturata dopo il confronto tra l'amministratore delegato Omar Berrada e il direttore sportivo Jason Wilcox con Sir Jim Ratcliffe, azionista di minoranza che detiene il controllo delle strategie sportive del club. I due dirigenti avrebbero raccomandato l'esonero di Carrick, con il quale lo United aveva firmato appena sei mesi fa un contratto biennale. Pochettino, 54 anni, dovrà essere 'liberato' dal contratto con la nazionale statunitense con un indennizzo di circa 8,5 milioni di euro, che aumentarebbero con insieme lo staff.

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