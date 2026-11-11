Endrick, arrivano conferme: Milan e Roma in corsa. La posizione del Real Madrid e il prezzo

Non passa un giorno che non si parli del futuro di Endrick. A fornire le ultime indiscrezioni sono i colleghi di The Athletic, che confermano l'interesse per il brasiliano da parte di Milan e Roma. Per il noto portale sportivo, una decisione definitiva sul futuro dell'ex Lione non è ancora stata presa: molto dipenderà dal minutaggio che il 20enne totalizzerà da qui a gennaio. I Blancos comunque, spingeranno per tenerlo in Spagna: Mourinho, nonostante lo utilizzi col contagocce, è un suo grande estimatore.
Se Endrick spingerà per l'addio in inverno il Real ne prenderà atto: l'intenzione è di non cederlo ancora in prestito (come avvenuto nel gennaio del 2026). Eventualmente gli iberici, ribadisce The Athletic, prenderanno in considerazione l'ipotesi di cederlo a titolo definitivo per una cifra superiore ai 60 milioni di euro, ossia la cifra pagata al Palmeiras per acquistarlo.