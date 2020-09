City-Koulibaly, c'è l'accordo: resta da convincere De Laurentiis

MERCATO

In attesa di capire l'evolversi dell'affare Messi, in casa Manchester City continuano a lavorare per puntellare la difesa, tallone d'Achille della stagione appena conclusa. Secondo France Football, è stato trovato l'accordo totale con gli agenti di Kalidou Koulibaly: ingaggio raddoppiato (da 6 a 12 milioni di euro) e gestione completa dei suoi diritti d'immagine. Gli inglesi, però, devono ancora convincere Aurelio De Laurentiis, che chiede 90 milioni, mentre l'offerta è ferma a 63.

Con l'estate anche le sirene della Premier League per Koulibaly si fanno sempre più insistenti. E se negli ultimi anni De Laurentiis ha avuto la forza di dire no alla corte di Chelsea e Manchester United, questa volta il 29enne difensore senegalese potrebbe davvero lasciare Napoli per abbracciare Pep Guardiola. L'accordo City e giocatore sarebbe totale, ma ora la palla è nelle mani del patron del Napoli che non sembra affatto intenzionato a fare sconti: 90 milioni. Una cifra che i Citizens (e non solo) non sono assolutamente disposti a sborsare. Dopo Nathan Ake, Guardiola vuole un altro centrale di grande affidamento da affiancare a Laporte, ma senza fare follie. Il mercato chiude il 5 ottobre, ma gli inglesi vogliono una risposta nel giro di una decina di giorni. Settimana prossima a Capri potrebbe esserci l'incontro risolutivo: la sensazione è che a 70-75 si possa chiudere per la felicità di tutte le parti in causa.

