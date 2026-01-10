Roma, Massara: "Raspadori? Domani giornata decisiva, Zirkee difficile. Ferguson..."

Poi anche un passaggio su Joshua Zirkzee, altro obiettivo giallorosso: "In questo momento lo United ha chiuso completamente ogni discussione di mercato, perché con il cambio di allenatore non vogliono avere dei movimenti, quindi in questo momento mi pare assai improbabile che possano cambiare idea". E aggiunge su Evan Ferguson: "Ci dà una grande mano, sta crescendo, è un ragazzo del 2004 che è arrivato quattro mesi fa, è un nuovo campionato. La sua crescita è costante e ci sta dando veramente un grande contributo adesso. Siamo contenti di quello che sta facendo, quindi siamo felici di vederlo in campo stasera". Su Vaz: "Un grande talento, ma mi sembra una cosa abbastanza improbabile. Non credo che il Marsiglia voglia privarsene e nel caso ci sarebbe una concorrenza fortissima".