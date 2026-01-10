Logo SportMediaset

Mercato

Roma, Massara: "Raspadori? Domani giornata decisiva, Zirkee difficile. Ferguson..."

10 Gen 2026 - 17:31
© Getty Images

© Getty Images

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato a Dazn a pochi istanti dal calcio d'inizio della sfida con il Sassuolo. Tra i temi toccati, ovviamente, anche quello del mercato, dove ha risposto così sul possibile arrivo in giallorosso di Giacomo Raspadori: "È una trattativa che esiste, penso che comunque sia in via di definizione in un senso o nell'altro in tempi adesso piuttosto rapidi. È plausibile che domani possa essere il giorno in cui avremo molto più chiaro tutto lo scenario". 

Poi anche un passaggio su Joshua Zirkzee, altro obiettivo giallorosso: "In questo momento lo United ha chiuso completamente ogni discussione di mercato, perché con il cambio di allenatore non vogliono avere dei movimenti, quindi in questo momento mi pare assai improbabile che possano cambiare idea". E aggiunge su Evan Ferguson: "Ci dà una grande mano, sta crescendo, è un ragazzo del 2004 che è arrivato quattro mesi fa, è un nuovo campionato. La sua crescita è costante e ci sta dando veramente un grande contributo adesso. Siamo contenti di quello che sta facendo, quindi siamo felici di vederlo in campo stasera". Su Vaz: "Un grande talento, ma mi sembra una cosa abbastanza improbabile. Non credo che il Marsiglia voglia privarsene e nel caso ci sarebbe una concorrenza fortissima".

Infine, anche un passaggio sul rapporto con la proprietà e Gasperini, soprattutto anche in ottica mercato: "È sempre bello quando la proprietà è presente a Roma, ma devo dire che il sostegno e il confronto con la proprietà è quotidiano, quindi sentiamo una vicinanza continua in questo senso. Dopodiché siamo assolutamente uniti, abbiamo un unico obiettivo, quello di far crescere questa squadra, di far crescere la società e insomma siamo tutti allineati in questo senso. Quindi siamo molto contenti. E chiude: "Gasperini? C'è un confronto costante che fa parte del nostro mestiere, c'è una dialettica che è tutta protesa a poter fare il bene di questa squadra e a portare tutti i miglioramenti possibili". 

