Il Dortmund fa sul serio per Stankovic ma tutto dipende dall'Inter

Secondo la Bild, il Borussia Dortmund sta valutando un assalto immediato ad Aleksandar Stankovic, che piace anche al Bayer Leverkusen, considerato un investimento di grande prospettiva il cui valore è triplicato nell'ultimo anno. Sul centrocampista, però, pende un diritto di riacquisto per 23 milioni di euro a favore dell'Inter, che ha quindi in mano la situazione. Bisogna pure considerare la volontà del giocatore, legato all'ambiente nerazzurro, e che potrebbe puntare al ritorno a Milano in estate, soprattutto se Calhanoglu dovesse partire.