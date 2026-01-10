Lazio, è rivoluzione totale: servono altri tre colpi

La Lazio ha avviato una vera e propria rivoluzione invernale: dopo gli innesti di Ratkov e Taylor, la dirigenza non intende fermarsi e punta ad almeno altri tre rinforzi per ridisegnare l'organico. In attacco il mirino è puntato sul Brasile, con un'offerta da 20 milioni per il gioiello Rayan del Vasco da Gama e l'interesse per Yuri Alberto, manovre che potrebbero portare all'addio di Dia o Cancellieri. Grande fermento anche a centrocampo, dove è decollata la trattativa per Timber del Feyenoord (scadenza a giugno) per bruciare la concorrenza, mentre restano vive le piste Toth e Fabbian. In difesa, infine, il colpo Pedraza è pronto in canna, ma scatterà solo dopo la cessione di Tavares in Arabia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.