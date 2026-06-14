Real Madrid, altro "scippo" ai rivali: tutto fatto per Cucurella

Il classe '98 arriverà in un ruolo già occupato da Carreras, acquistato la scorsa estate dal Benfica, Fran García e Ferland Mendy: questa sovrabbondanza sarà sicuramente discussa nei prossimi giorni e il club deciderà chi sacrificare. L'acquisto di Cucurella si aggiunge a quelli di Dumfries, Konaté e Bernardo Silva. Anche se non sono stati ancora annunciati ufficialmente, il rinnovamento della rosa voluto da Mourinho è ormai sempre più evidente.