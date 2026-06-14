Real Madrid, altro "scippo" ai rivali: tutto fatto per Cucurella

Il nuovo Real Madrid targato José Mourinho mette a segno un altro importante colpo di mercato in meno di 24 ore. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i Blancos hanno raggiunto l'accordo con il Chelsea per l'acquisto a titolo definitivo di Marc Cucurella. Il terzino era un obiettivo anche di Atletico Madrid e Barcellona, ma alla fine l'offerta da oltre 55 milioni di euro (più cinque di bonus) del Real ha sbaragliato la concorrenza.
Il classe '98 arriverà in un ruolo già occupato da Carreras, acquistato la scorsa estate dal Benfica, Fran García e Ferland Mendy: questa sovrabbondanza sarà sicuramente discussa nei prossimi giorni e il club deciderà chi sacrificare. L'acquisto di Cucurella si aggiunge a quelli di Dumfries, Konaté e Bernardo Silva. Anche se non sono stati ancora annunciati ufficialmente, il rinnovamento della rosa voluto da Mourinho è ormai sempre più evidente.