Amorim e quel retroscena del 2017: "Ho giocato per il Benfica, ora devo allenare il Milan"

Mentre Ruben Amorim si appresta a diventare il nuovo tecnico del Milan, ecco spuntare un'intervista che evidenzia come la panchina dei rossoneri fosse nel destino del tecnico del portoghese. I colleghi di ABola infatti, hanno ritrovato delle vecchie dichiarazioni (risalgono al 2017) in cui il 41enne parlava del suo futuro in panchina all'inizio del suo corso per diventare allenatore: "Da bambino adoravo guardare il Benfica e il Milan - le parole di Amorim rilasciate ai tempi al quotidiano Expresso -. Da bambino adorovo il Benfica e il Milan. Ricordo di aver visto immagini del Milan di Maldini, Savicevic, Baresi, Gullit e Rijkaard -. Ho realizzato il mio sogno di giocare per il Benfica, adesso devo allenare il Milan".