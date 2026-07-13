MANOVRE AZZURRE

Allegri sbarca a Napoli, il programma del tecnico. Retroscena mercato: "no" a Brahim Diaz

Per il tecnico riunione con lo staff, test fisici dei giovanissimi e domani conferenza. Proposto il marocchino del Real, ma prima gli azzurri devono cedere

13 Lug 2026 - 09:32
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Ventotto anni dopo, Max Allegri veste di nuovo la maglia del Napoli. Il 1998 con la retrocessione in Serie B, da calciatore, è ormai lontano. Adesso il livornese cerca il riscatto come allenatore dopo la delusione al Milan e muove i primi passi a Castel Volturno. 

Oggi l'arrivo al centro sportivo azzurro, dove Max incontrerà il suo staff per pianificare la stagione e i primi giorni di raduno. Test medici per i giovanissimi già da oggi, mentre da domani, martedì, arriveranno alcuni dei big non impegnati con le nazionali, come Di Lorenzo e Hojlund. Domani, tra le altre cose, la presentazione ufficiale del tecnico con conferenza stampa alle 11.30 al Teatro San Carlo. 

Venerdì la partenza per Dimaro, dove si svolgerà la prima parte del raduno estivo. Con quale rosa? Come annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis qualche giorno fa, la priorità è relativa alle cessioni. Anche di giocatori mai protagonisti o quasi in prima squadra, ma ancora sotto contratto come Zerbin, Hasa e Cheddira

Mentre per quanto riguarda le entrate, il primo obiettivo è sempre Exequiel Zeballos del Boca Juniors. Un retroscena invece incrocia i destini azzurri con quelli della Juventus. Al Napoli sarebbe stato offerto Brahim Diaz, sogno più che obiettivo di Luciano Spalletti e in uscita dal Real Madrid. Lo svela Il Mattino: su di lui diversi club di calibro europeo, da Champions League. 

Il Napoli avrebbe però detto "no" alla possibilità. Il trequartista marocchino guadagna 4 milioni di euro all'anno, è in scadenza nel 2027, ma Allegri non avrebbe lo spazio materiale per accoglierlo in rosa, data l'abbondanza generale e in particolare in quel reparto. Almeno per ora. 

Leggi anche

Napoli, l'infortunio di De Bruyne apre i discorsi mercato. In bilico c'è anche Lukaku

napoli
mercato
juventus
brahim diaz

Ultimi video

00:14
Flash Inter: "Curtis Jones obiettivo numero 1"

Flash Inter: "Curtis Jones obiettivo numero 1"

01:36
Gila, parole rossonere

Gila, parole rossonere

02:10
DICH ATTA ARRIVA A FIRENZE DICH

Fiorentina, senti Atta: "Mi ispiro a CR7 e Pogba"

00:44
Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

01:12
Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

00:18
Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

00:30
Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

00:47
Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

01:37
13 BLOB GILA MILAN

Il primo giorno in rossonero di Mario Gila

01:08
Miceli: "La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí, ma come li prende?"

Miceli: "La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí, ma come li prende?"

00:46
Mazzarri sbarca a Salonicco e fa lo show in italiano, inglese e greco

Mazzarri sbarca a Salonicco e fa lo show in italiano, inglese e greco

01:11
Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

00:45
Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

00:37
La prima giornata di Gila al Milan in 40 secondi

La prima giornata di Gila al Milan in 40 secondi

00:45
Mercato Inter: "Chalobah insiste: voglio solo una squadra"

Mercato Inter: "Chalobah insiste: voglio solo una squadra"

00:14
Flash Inter: "Curtis Jones obiettivo numero 1"

Flash Inter: "Curtis Jones obiettivo numero 1"

I più visti di Napoli

Napoli, l'infortunio di De Bruyne apre i discorsi mercato. In bilico c'è anche Lukaku

Exequiel Zeballos 

Zeballos dice no ai 20 milioni del Cska Mosca: vuole solo il Napoli

Allegri sbarca a Napoli, il programma del tecnico. Retroscena mercato: "no" a Brahim Diaz

Napoli, via i veli alla maglia del centenario: il testimonial è... Diego Armando Maradona

Vendere e ancora vendere, sul mercato c'è mezzo Napoli: AdL e il tesoretto da 150 mln

Anguissa-Lobotka e Meret-Milinkovic Savic, Allegri ha già deciso | Fascia destra: ecco i nomi

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:37
Juventus, resta aperta la pista Sorloth per l'attacco
11:45
Dibu Martinez e la domanda di mercato: cosa ha risposto sulla Juve
11:36
Milan, primo sondaggio dello Stoccarda per Bondo
11:18
Como, le prime parole di Liberali: "Molto contento, pronto per cominciare"
11:00
Ferran Torres-Psg, Laporta ribadisce: "Non abbiamo alcuna conferma"