Lazio, avanti tutta per Doekhi: affare vicino alla chiusura

13 Lug 2026 - 10:11
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La Lazio prosegue nella sua ricerca di un nuovo difensore. Dopo l'addio di Mario Gila, il club ha messo nel mirino Danilho Doekhi, classe '98 al momento svincolato dopo l'esperienza all'Union Berlino. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa procede bene e la chiusura potrebbe arrivare a breve. Su Doekhi c'è da registrare anche l'interesse del Leeds ma i biancocelesti sembrano mantenere il vantaggio. La Lazio deve solo definire alcuni dettagli, ma l'accordo con l'olandese è già stato trovato sulla base di un contratto triennale con opzione. 

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