Bologna, per l'attacco spunta Espí del Levante

Il Bologna vuole regalare a Domenico Tedesco un attaccante giovane e di prospettiva. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l'obiettivo principale dei rossoblù è Carlos Espí del Levante. Il classe 2005 ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, ma trattabile. Lo spagnolo ha il contratto fino al 2028 ed è seguito anche da altri club europei, soprattutto in Germania e Inghilterra. Nell'ultima stagione ha collezionato 11 gol in 25 presenze. Prima di tentare l'affondo su Espí, però, il Bologna dovrà cedere e i principali indiziati a essere venduti sembrano Lucumi, Dallinga e Castro.