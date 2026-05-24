Napoli, Conte annuncia l'addio: "Momento più bello lo scudetto, ora ciclo finito"

Si chiude tra applausi della sala stampa la conferenza di Antonio Conte, che saluta il suo percorso al Napoli con parole intense e un bilancio emotivo e tecnico di due stagioni vissute tra trionfi e difficoltà. Accanto a lui il presidente Aurelio De Laurentiis, che rivendica la solidità del progetto e traccia anche alcune riflessioni sul futuro del club e del calcio italiano. Conte ripercorre i momenti chiave della sua esperienza partenopea senza nascondere le difficoltà. "Il momento più bello è stato lo scudetto, quando abbiamo festeggiato in campo e con i tifosi. È qualcosa che mi porterò sempre nel cuore. In carriera ho vinto, ma mai in questa maniera. Napoli ha bisogno di compattezza", afferma il tecnico. Poi il passaggio più amaro: "Il momento più brutto è stato Bologna, perché vedere che dopo pochi mesi tutto poteva andare in frantumi non è stato facile. C'erano due strade: far finta di niente o affrontare il problema. Abbiamo scelto di reagire, abbiamo vinto una Supercoppa e chiuso al secondo posto. Non mi aspettavo un'annata così complessa".