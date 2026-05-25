Calhanoglu, riparte il tormentone turco: "Vuole il Galatasaray"

Secondo i media turchi il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu sarebbe intenzionato a trasferirsi al Galatasaray per coronare il sogno di vestire la maglia della sua squadra del cuore, mostrandosi pronto a ridursi l'ingaggio da 6,5 a 5 milioni di euro pur di agevolare la chiusura dell'affare di mercato.
Secondo quanto rivelato da Sozcu Gazetesi, il club nerazzurro valuta il cartellino del trentaduenne circa 25 milioni di euro, a fronte di un budget iniziale della società di Istanbul stimato tra i 10 e i 12 milioni di euro, ma la forte volontà del calciatore e il pressing del tecnico Okan Buruk potrebbero colmare la distanza tra le parti.