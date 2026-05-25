Como, missione Nico Paz: assalto al Real Madrid per il sì

I dirigenti del Como stanno portando avanti un ultimo e disperato tentativo di mercato con il presidente Florentino Perez per convincere il Real Madrid a lasciare il trequartista argentino Nico Paz per una terza stagione in Serie A, che coinciderebbe con lo storico debutto europeo del club in Champions. L'allenatore Cesc Fabregas, che ha festeggiato l'impresa promozione in una discoteca milanese insieme alla squadra, ha escluso categoricamente un trasferimento del classe 2004 all'Inter, sottolineando il profondo legame affettivo con il calciatore, da lui considerato "come un figlio", ma ammettendo al contempo lo scenario alternativo: "Di sicuro non andrà all'Inter perché, se non resta da noi, tornerà al Real Madrid. Per lui sarebbe meglio essere allenato da un tecnico più grande di me come José Mourinho, ma ovviamente io spero di tenerlo ancora qui".